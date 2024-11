Regini: “Solo 5 mesi a Napoli, ma esperienza intensa. Avevamo tutte le carte per vincere"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un 'Calcio alla Radio-Terzo tempo' è intervenuto Vasco Regini, ex calciatore del Napoli, oggi nello staff tecnico di Enrico Barilari al Sorrento: “Ho vissuto solo cinque mesi a Napoli, ma il trattamento che la piazza riserva per i calciatori è unico. Ho concluso la mia carriera la stagione scorsa e sono molto entusiasta di ricoprire questo ruolo al Sorrento. È tutto nuovo per me, ma mi sto trovando molto bene. Viviamo a Sant’Agnello, abbastanza vicini al campo. Ho trovato una società molto seria che nel suo piccolo fa le cose per bene e le fa con passione. Abbiamo un gruppo-squadra compatto e volenteroso, per noi diventa tutto più facile.

L’anno del mio arrivo a Napoli avevamo tutte le carte in regola per vincere lo scudetto. Per questa stagione credo che il Napoli sia assolutamente una candidata per la vittoria del tricolore, ha un grande allenatore in panchina ed ha fatto un mercato importante.

Sarri? Credo che sia l’allenatore che mi abbia dato di più, mi fa strano vederlo senza panchina. Tra non molto, non so come e dove ma credo che rientrerà.

Ranieri? È l’uomo giusto per gestire una delle piazze più difficili del campionato".