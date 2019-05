Reina fa il paragone: "Il Milan ha una struttura differente rispetto al Napoli"

Un accenno anche al Napoli, facendo riferimento alle differenza con il suo attuale club. Pepe Reina, portiere del Milan, è stato intervistato dal quotidiano inglese The Indipendent: "Dobbiamo riportare il Milan dove deve stare. Il club ha una struttura differente rispetto al Napoli. È un grande club, con differenti obiettivi sportivi. Tutti vogliamo far crescere l’identità del Milan. Vogliamo diventare una delle più grandi squadre in Europa e fare ciò che serve per giocare in Champions League il prossimo anno".