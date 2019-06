Reina: "Fiero del percorso a Napoli con Sarri, la Juve sa quant'è forte!"

Direttamente da Madrid, a poche ore dalla sfida tra Tottenham e Liverpool, il portiere del Milan ed ex Napoli Pepe Reina ha parlato della prematura scomparsa di Josè Antonio Reyes, del Liverpool, delle ultime vicende legate ai rossoneri e al suo ex tecnico Maurizio Sarri.



La morte di Reyes? "Siamo stati insieme nel 2006, in occasione del Mondiale in Germania. Era un ragazzo allegro, sempre pronto a ridere e scherzare. E' un giorno triste, la vita non dovrebbe essere così. A 35 anni perdiamo un ragazzo incredibile, dispiace per la sua famiglia. Mando un abbraccio e le condoglianze ai suoi familiari".



Il Liverpool può vincere stasera? "I reds sono abituati a giocare le finali, hanno meritato di giocarla. In semifinale hanno fatto un capolavoro, mi aspetto di vedere un buon calcio e di vedere il Liverpool alzare la coppa".



Qual è il tuo pensiero su Klopp? "Non molla mai, è testardo e lavora con grande intensità. Ogni sua squadra dà tutto in campo. Mi aspetto una grandissima partita".



Cosa può fare paura del Tottenham? "La sua versatilità, Pochettino cambia molto e nel corso della gara offre diverse soluzioni. Però il Liverpool non cambierà atteggiamento e filosofia, proverà a fare la gara e non a subirla".



Passiamo alle vicende di casa Milan: ti aspettavi l'addio di Leonardo e Gattuso? "Noi aspettiamo, non possiamo fare altro. Mi auguro che le scelte fatte siano quelle giuste, con tutto il rispetto e l'impegno da mettere a disposizione da parte di noi calciatori. Il Milan è in buone mani, come ha detto Gattuso. Le cose non cambieranno, il Milan continuerà a crescere e si farà di tutto per migliorarlo".



Gattuso ha fatto la scelta giusta? "E' una domanda da fare a lui, però se ha deciso così è perché crede che sia la soluzione migliore per sé stesso e per il Milan. Onore a lui per il modo in cui ha detto addio, dimostra il grande uomo che abbiamo di fronte".



Ti aspettavi il possibile approdo di Sarri alla Juventus? "Due anni fa era difficile pensarlo, aspettiamo e vediamo cosa accade. Non so se la tratttaiva andrà a buon fine o meno, i tifosi del Napoli lo adoravano. La Juve sa perfettamente quanto sia forte Sarri, è un uomo di calcio che respira questo sport 24 ore al gioco. Se è l'uomo del bel gioco? Assolutamente sì, noi a Napoli non abbiamo vinto ma io sono molto fiero di quanto fatto durante il percorso di Sarri".