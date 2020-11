Reina pazzo di Zielinski: "Sono innamorato di lui, è da Real Madrid o Barcellona!"

Pepe Reina, ex portiere del Napoli e ora alla Lazio, ha elogiato il suo ex compagno Piotr Zielinski per le qualità tecniche

Pepe Reina, ex portiere del Napoli e ora alla Lazio, ha elogiato il suo ex compagno Piotr Zielinski per le qualità tecniche. Queste le parole dello spagnolo: "Sono innamorato di lui. É un giocatore da Real Madrid o da Barcellona".