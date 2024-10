Reina torna a Napoli: "Mi ricorda il profumo del caffè, l'altruismo e i sorrisi della gente"

Pepe Reina, portiere del Como, parla ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida al 'suo' Napoli: "Mi viene in mente il profumo del caffè, altruismo, sorrisi, curiosità. Per me e per la mia famiglia Napoli rimarrà nel cuore, una città che ci ha colpito e che ci ha fatto piangere. L'ho detto sempre, sicuramente di tutto il percorso quei 4 anni a Napoli sono stati qualcosa di diverso, per come è la gente. Ci siamo anche fatti degli amici fuori dal calcio, tutti sappiamo come è fatta Napoli.

Quando la città la capisci meglio te la godi, è un dato di fatto che ogni volta che possiamo cerchiamo di tornarci. L'anno con Sarri? Ogni volta che finivamo la partita andavamo sotto la curva, siamo andati alla ricerca di un sogno che purtroppo non è arrivato per poco. Sono fiero dei passi in avanti fatti comunque, ogni anno miglioravamo e ci avvicinavamo allo Scudetto. Per me è un piacere tornare".