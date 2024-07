Reina torna in Italia: "Quasi ho dovuto convincere io Fabregas a portarmi al Como"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'esperto portiere spagnolo Pepe Reina ha spiegato il perché della sua scelta di ripartire dal Como a 41 anni, a partire dalle chiacchierata decisiva col suo ex compagno e oggi allenatore Cesc Fabregas: "Quasi l’ho dovuto convincere io. Scherzi a parte, mi hai illustrato il progetto. Quando parla di Como spesso fa riferimento a una famiglia. È una società che vuole crescere, è ambiziosa. Con il passare degli anni sicuramente diventerà una squadra modello in Europa. Noi che abbiamo tanta esperienza siamo a disposizione per dare una grande mano. Con Cesc ho un rapporto speciale: siamo stati 14 anni insieme in nazionale e ci conosciamo la perfezione. Tra di noi c’è confidenza, fiducia, trasparenza, tante cose che rendono tutto più facile”.

Farà il secondo portiere o vuole giocarsi le sue carte per essere titolare? “Vengo a dare una mano, in qualsiasi modo. Se non sarò io titolare chiunque giocherà dovrà essere a un grandissimo livello, perché non mi lamenterò ma lo lavorerò più duramente per avere il mio spazio”.