Reja a sorpresa: "Se arriva questo giocatore, vado a piedi a Roma e abbraccio ADL"

vedi letture

L’ex allenatore del Napoli Edy Reja è intervenuto quest’oggi durante Radio Goal rilasciando alcune dichiarazioni tra passato e presente, commentando anche le voci di mercato: “Il Napoli è competitivo a tutti i livelli, anzi dico siamo competitivi, perché mi sento napoletano. Quando siamo arrivati in Serie A bisognava trovare giocatori di livello, che per la categoria. Nel primo anno siamo arrivati ottavi. Prendemmo l’anno dopo contro il Benfica nei preliminari, i lusitani se non sbaglio vinsero l’Europa League, o arrivarono in finale. Se il Napoli prende Ndoye vado a piedi a Roma ad abbracciare De Laurentiis, lo adoro, ha mezzi importanti, fa gli assist, vede la porta, ha ritmo e dribbling, infiammerebbe una piazza come Napoli e penso che Conte lo valorizzerà tanto. Spero che lo prendono.

Il litigio con De Laurentiis? C’è stata una piccola lite, Aurelio dice che con gli allenatori litiga sempre, bisogna essere sinceri e diretti e lo siamo stati in un momento di tensione per questo motivo, momenti di vedute diverse bello anche confrontarsi in maniera dura, poi il mio istinto mi portava a dire le cose giuste dal mio punto di vista, poi siamo tornati alla ragione e ci siamo chiariti”, le sue parole a Radio Kiss Kiss Napoli.