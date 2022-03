Reja: "Dopo quel Napoli-Verona Hysaj mi disse che avevano avuto paura e accusato la pressione"

Edoardo Reja, ex allenatore del Napoli e attuale commissario tecnico dell'Albania, ha rivelato un retroscena ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Edoardo Reja, ex allenatore del Napoli e attuale commissario tecnico dell'Albania, ha rivelato un retroscena ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Io parlai con Hysaj in Albania dopo la mancata qualificazione in Champions League dell'anno scorso e quel pareggio con il Verona. Mi disse che un po' di paura c'era stata, che sentivano la pressione addosso. Nella partita di ieri credo di aver visto lo stesso timore. Poi c'è quel rigore non fischiato a Osimhen, ma non attachiamoci agli episodi".