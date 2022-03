Reja: "Gasperini è il Sacchi degli ultimi 10 anni, ha rivoluzionato il calcio"

"Zapata è fondamentale per la Dea, ma per il tipo di partita la squalifica di Osimhen è ancora più pesante perché sarebbe stata l'arma perfetta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Edy Reja, ct dell'Albania, ha fatto il punto su Atalanta-Napoli prima della sfida di domenica. Il doppio ex comincia elogiando Gian Piero Gasperini a La Gazzetta dello Sport: "Lo considero il Sacchi degli ultimi 10 anni per come ha rivoluzionato il calcio italiano: il pressing, l'uomo contro uomo, l'accompagnamento dell'azione offensive con 6-7 uomini erano cose mai viste nel modo in cui le fa lui. Spalletti è più eclettico, un mago nelle letture tattiche che sfrutta al massimo le ripartenze. Per molto tempo gli azzurri erano i miei favoriti per lo scudetto, ma alcuni risultati non me li aspettavo".

Poi due battute anche sulle assenze: "Zapata è fondamentale per la Dea, ma per il tipo di partita la squalifica di Osimhen è ancora più pesante perché sarebbe stata l'arma perfetta, visto che i nerazzurri lasciano parecchio campo da attaccare alle spalle e accettano l'uno contro uno, situazioni in cui lui è devastante".