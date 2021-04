Reja: "Gattuso ha trovato l'equilibrio, Napoli in Champions. Tanto affetto per il Pocho, ma a Lisbona..."

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Edy Reja, ct dell'Albania ed ex tecnico del Napoli: "Il Napoli per come sta giocando in questo periodo penso che non avrà problemi per arrivare in Champions. Non è mai facile vincere, ma vedendo il calendario che ha il Napoli è avvantaggiato rispetto alle altre. Ora dipende tutto dal Napoli, gli azzurri e l’Atalanta sono le squadre che stanno meglio e le più lanciate. Conoscendo Gattuso dal punto di vista caratteriale saprà tenere alta la guardia, ora i giocatori sono convinti di cosa fare e di essere forti. Ha recuperato Osimhen, che negli spazi diventa devastante. Se guardo l’ultima partita Gattuso ha messo dentro Elmas, Mertens, Lozano, Petagna e Fabian, ora ha a disposizione una rosa completa e di grande qualità. Considerando le qualità di questa squadra e le operazioni come quella di Osimhem avevo messo il Napoli tra le pretendenti allo scudetto, senza gli infortuni e il Covid la squadra di Gattuso poteva lottare con l’Inter.

Lavezzi? Ho parlato ieri col Pocho, ho una grande simpatia e affetto per lui. Quando è arrivato era un po’ troppo robusto e gli dissi ‘Ma dove vai così?’ e lui mi rispose che nel giro di un mese tornava in forma e così fu. Aveva movenze pachidermiche ed ero un po’ preoccupato. Gli ho anche ricordato l’episodio di Lisbona quando lo tolsi a venti minuti dalla fine, il Pocho si incavolò e negli spogliatoi volarono le scarpe, poi chiarimmo e ci abbracciamo anche grazie all’intervento da mediatore di Pier Paolo Marino. Lavezzi e Hamsik sono stati due miei figliocci, ma negli spogliatoi ne succedono di tutti i colori per il nervosismo che può esserci, ma guai se non ci fosse questa tensione.

Permanenza Gattuso? Se guardi il Napoli di adesso Gattuso ha dei meriti, ci ha messo un po’ di tempo per trovare le soluzioni e l’equilibrio giusto ma ci è riuscito. Se giochi con squadre alla tua portata puoi giocare anche con Fabian e Bakayoko, poi anche con Hysaj che gioca più sulla fase difensiva ha trovato un equilibrio straordinario. La soluzione con Demme e Bakayoko a me piace molto, poi quando giochi con squadre di basso livello puoi anche giocare con Fabian o Elmas come mediano.

La stima dei napoletani che hanno sempre nei miei confronti mi fa sempre un enorme piacere, ho ricevuto molto ma ho dato anche molto a Napoli.