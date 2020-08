Reja: "Hysaj? Con Gattuso si è trasformato! Sulla gara col Barça..."

Il Ct dell'Albania ed ex allenatore del Napoli Edy Reja è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli soffermandosi sulle vicende di casa Napoli: "L'Albania è tra quei paesi dove non c'è la libera circolazione per giocare. Abbiamo delle partite ufficiali da disputare. Anche Hysaj sarà convocato, speriamo che sia ancora in forma, lo vedo totalmente trasformato.

Stagione deludente del Napoli? Il Napoli, con l'inserimento di Gattuso è riuscito a fare gruppo. Nel periodo di Ancelotti non si è fatto molto bene, si è persa la sintonia, evidentemente Ancelotti si era stancato un po. E' un peccato perchè la squadra era competitiva.

Possibile l'impresa col Barcellona? Il Napoli può fare l'impresa. Non c'è il pubblico, ci sono solo i valori in campo. Il Napoli penso che sia in ottima condizione fisica e mentale. Il Napoli se la può giocare.

Che pensi del calciomercato? Dipende chi va via. Se restano tutti, con gli inserimenti giusti, si crea una rosa importante. Hysaj? Se motivato è un giocatore importante. Prima non era sereno ed era sempre sotto giudizio. Nell'ultimo periodo ha sentito la fiducia di Gattuso e dell'ambiente. All'inizio ha avuto dei problemi di considerazione.