Reja: "Llorente è un po' come Calaiò, non può giocarle tutte ma sarà determinante"

L'ex tecnico azzurro Edy Reja è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Quando arrivi al 92-93% delle proprie possibilità, è difficilissimo arrivare al 95%. Contento sia arrivato un giocatore come Llorente, è un po' come Calaiò. Llorente non può fare tutte le partite, ma nei momenti importanti può essere determinante, la crescita è stata importante. Il Napoli naviga nelle zone alte della classifica, è sempre in Champions. Sono arrivati tutti allenatori di un certo valore in base al momento, De Laurentiis non ha sbagliato un anno, si può criticare come volete ma non sbaglia un colpo. Ho la sensazione, tocchiamo ferro, che la squadra sia competitiva quest'anno".