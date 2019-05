Reja perplesso: "Sarri-Juve? Lo vedrei meglio in una squadra giovane. Gli anziani fanno fatica ad accettare..."

Edy Reja, ct dell'Albania, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport parlando, tra le altre cose, del futuro di Sarri: "Juve? Penso di sì, ho questa sensazione, altrimenti non so la Juve da che parte possa andare. Sarri è un tecnico particolare, lo vedrei meglio con una squadra giovane e di qualità, i giovani lo seguono totalmente, gli anziani fanno più fatica ad accettare. Ho sentito già qualche chiacchiera in questo senso alla Juve. Lo vedrei meglio in una squadra più fresca, è molto esigente e meticoloso dal punto di vista tattico" le sue parole.