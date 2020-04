Reja ricorda: "Dopo l'Albinoleffe cambiai modulo, fu un peccato lasciare fuori giocatori pagati tanto"

Edy Reja, ex allenatore del Napoli e attuale ct dell'Albania, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "In Albania è tutto fermo, il calcio non riprende. Lo hanno fatto in Germania dove i numeri della pandemia sono stati inferiori. Io vorrei ricominciasse, ovviamente con tutte le cautele del caso. Penso che a giugno, se l'epidemia cala, si potrebbe iniziare. Purtroppo i morti sono sempre tanti.

La mia esperienza? Sapete perché passai al 3-5-2 dopo Albinoleffe. Mi è dispiaciuto dover lasciare in panchina gente pagata tanto come De Zerbi e Dalla Bona. Ho tanti amici a Napoli, mi stanno scrivendo anche in questo periodo, ultimamente mi hanno mandato il video del gol di Zalayeta"