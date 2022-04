Reja su Asllani: "Se ADL me lo chiede, glielo consiglio! Ha ottimi piedi, ve lo presento"

Edy Reja, ct dell'Albania, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Asllani, regista dell'Empoli che tanto piace al Napoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Edy Reja, ct dell'Albania, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Asllani, regista dell'Empoli che tanto piace al Napoli: "Parliamo di un ragazzo molto interessante. Per me è un giocatore destinato a un grande club. Se Aurelio De Laurentiis, con cui conservo un ottimo rapporto, mi chiedesse, glielo consiglierei. Mi ha colpito per la sua personalità e a marzo l’ho fatto esordire con la nazionale maggiore, contro la Spagna addirittura, anche se è ancora un Under 21. L’impressione è ottima, perché sa stare in campo in maniera intelligente e ha due ottimi piedi".