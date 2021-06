Renica alla società: “Il bilancio è importante, ma ogni tanto bisogna anche spendere per vincere"

Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Koulibaly è fondamentale per il Napoli e se andasse via si minerebbe il sistema difensivo in maniera irreparabile. Vendere Fabian non è il massimo. La storia Jorginho insegna. Koulibaly ha bisogno di un compagno di personalità come Albiol. Se ogni volta togli un pezzo da novanta è normale che il Napoli si indebolisca. Il bilancio è importante, ma ogni tanto bisogna anche spendere per vincere".