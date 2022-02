Renica assolve Spalletti: "E' stato bravissimo, gestiti bene anche Osimhen e Fabian"

Nel corso de ‘Il bello del calcio’, l’ex azzurro Alessandro Renica ha commentato il pari del Napoli a Cagliari: “Secondo me sul Napoli si è abbattuta una piccola tempesta. Partiamo dagli infortunati, ha giocato due partite ad altissime intensità con Inter e Barcellona, ha incontrato il Cagliari, che non è più quello dell’andata ma è sesto nel girone di ritorno, ha perso durante la gara anche Di Lorenzo e infine il c’era fattore vento. Non è da sottovalutare, quando una squadra gioca palla a terra facendo un gioco geometrico e per colpa del vento una volta la palla ti va lunga, un’altra volta corta, ti innervosisci e non prendi il pallino del gioco. Ieri Spalletti è stato bravissimo perché gli è successo di tutto ed ha gestito bene anche Osimhen e Fabian, che erano a mezzo servizio. Il pareggio ci sta l’importante è non perdere la testa a dodici giornate dalla fine. E’ l’Inter ad essere ad oggi in una situazione davvero preoccupante”.