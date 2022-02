Renica: "Con politica ADL c'è rischio di non vincere, ma questo è l'anno ideale per lo scudetto"

Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “La volontà di vincere lo scudetto c’è sempre mantenendo intatto il discorso del bilancio, il Napoli vuole avere i conti in ordine. Ovviamente con queste politiche il rischio di non vincere c’è, ed è quello che stiamo vedendo. C’è delusione perché con un gruppo maturo per vincere si sta sempre a dire che manca qualcosa. Questo è l’anno ideale per vincere, se non succede sarà un problema. Il Napoli si è rinforzato ed ha avuto tanta sfortuna, paradossalmente bisogna rammaricarsi dei punti persi con le piccole.

Nulla è perduto, però pareggiando con l’Inter hai abbassato la percentuale di vittoria finale. Il Presidente ha fatto una squadra forte ed ha trattenuto tutti i giocatori più forti. Sono anni che questi ragazzi giocano insieme e si conoscono benissimo, sono però anni che questi ragazzi non riescono a fare il vero salto di qualità. Di questo passo il ciclo passa perchè i giocatori importanti arrivano ad una certa età. Mi auguro che si vinca qualcosa quest’anno tra campionato ed Europa League.

Ho guardato il fotogramma dell’ultima azione del Napoli. Ci sono 9 giocatori dell’Inter e 4 del Napoli in area, si poteva sicuramente preparare uno schema con Mertens largo sulla destra per crossare per rompere la linea. Sicuramente Ounas aveva diversi pensieri anche in base alla posizione dei suoi compagni, non penso che abbia sbagliato nella scelta onestamente".