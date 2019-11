Renica controcorrente: "Ammutinamento episodio minimo, ora si sta andando oltre..."

Alessandro Renica, ex difensore azzurro, ha parlato del periodo negativo che sta vivendo il Napoli nel suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "C'è un'aria pesante in casa Napoli e una tensione che sta andando un po' oltre. Si tratta di un episodio minimo, parliamo di una serata in cui non sappiamo neanche bene cosa sia successo. C'è aria di disfattismo e non vedo la voglia di giocarsela. Il Napoli è in corsa su tutti i fronti, anche se il discorso scudetto è sfumato, ma non manca la qualità per fare bene. Ma a gennaio occorrono un paio di giocatori. Ora tutti devono assumersi le proprie responsabilità e gestire un po' meglio queste cose".