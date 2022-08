Renica critico: “Rrahmani-Kim non mi entusiasmano, problemi anche in costruzione”

L’ex difensore del Napoli, Alessandro Renica, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

L’ex difensore del Napoli, Alessandro Renica, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "La coppia Rrahmani-Kim non mi ha entusiasmato, vedremo se questo mio dubbio si toglierà contro qualche squadre di livello superiore, lo spero. Kim? E’ un giocatore prospettiva ma non mi entusiasma. Uno come Koulibaly non lo troverai mai. Vedo problemi anche nella costruzione, anche se quella dal basso con Lobotka va meglio. La partenza è stata positiva, vedremo quando ci saranno le prime difficoltà".