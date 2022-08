Renica dopo uno 0-0 se la prende con la difesa: “E' il punto debole, a Firenze è andata bene"

L’ex difensore del Napoli, Alessandro Renica, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

L’ex difensore del Napoli, Alessandro Renica, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Domenica ci è andata bene, ma ho qualche dubbio sulla difesa, per me è il punto debole del Napoli. Con la Fiorentina non si è vista la stessa solidità dello scorso anno, ma anche col Verona. Ci sono state molte situazioni in cui le azioni pericolose potevano trasformarsi in gol. Magari può darsi che col tempo si riuscirà a trovare la giusta amalgama e il giusto equilibrio".