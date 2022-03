Renica: "Elmas ha distrutto la Lazio, la gara l'ha vinta Spalletti con le sue scelte"

. Così parla l'ex azzurro Alessandro Renica, intervistato dal Corriere dello Sport sul momento del Napoli.

TuttoNapoli.net

"Non ci sono favorite per lo scudetto o è semplicemente difficile dirlo. Una cosa è certa: il Napoli se la giocherà e adesso ha un piccolo vantaggio, quello di non giocare le coppe, a differenza di Milan e Inter che già ieri avranno perso qualche energia". Così parla l'ex azzurro Alessandro Renica, intervistato dal Corriere dello Sport sul momento del Napoli.

In riferimento all'incidenza di Spalletti: "Con la mossa Elmas dalla panchina ha cambiato tatticamente la gara. Elmas ha distrutto la Lazio, ha ‘rotto’ la partita, è entrato nell’azione dei due gol, è stato determinante. Spalletti ha battuto la Lazio con le sue scelte vincenti e col supporto di una grande squadra che da anni vuole regalare un sogno ai propri tifosi. Si dirà, al Napoli resta solo il campionato perché è uscito da tutte le competizioni. Vero, ma non dobbiamo dimenticare i tanti infortuni e le assente. Pensiamo al presente: tra Cagliari e Lazio, Spalletti è stato bravissimo".