Renica: "Gattuso si è bruciato, il rapporto non si può più ricucire"

Nel corso di 'Radio Goal', è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli Alessandro Renica, ex calciatore del Napoli: "Anche per loro stessa ammissione, i calciatori azzurri sono disturbati, l’ha detto anche Insigne quando ha parlato con gli ultras nel video apparso sui social. Vedo che non si smorzano i toni nonostante le vittorie e le tante cose che andrebbero analizzate. Il momento è molto delicato. Ormai Gattuso si è bruciato a Napoli, il rapporto non si può più ricucire anche se raggiungesse tutti gli obiettivi. Il Napoli è ancora in corsa per tutte le competizioni, ma ci sono troppe polemiche a Napoli. Non si può pensare di affrontare tutti i prossimi impegni con i tanti assenti, tra l’altro il Napoli è tra le poche squadre a dover giocare ogni tre giorni perché è dentro in tutte le competizioni. Giocando ogni 3 giorni non puoi preparare bene le partite e qualche obiettivo sarai costretto a lasciare, non sei l’America che va in guerra. Non conosco Gattuso, però essendo anche io un tecnico, devo dire che ha lavorato benissimo, considerando vari fattori. Ha 13 punti in più di che è costato 6 milioni e mezzo. Quando non possono attaccarlo sui risultati l’attaccano sul gioco, poi con lo Spezia l’hanno attaccato sulla posizione di Lozano da prima punta. Posso giustificare l’ambiente solo per la fame di vincer che c’é a Napoli, perché non si vince da troppo tempo. Non capisco i giudizi e l’accanimento nei confronti di Gattuso. Mi identifico anche con Gattuso che fa antipatia perché dice quello che pensa, se questa società avesse studiato un po’ di storia, qualche situazione poteva prevenirla. La comunicazione deve essere sincera e l’importante è dire la verità, questo è fondamentale. La scelta di un prossimo allenatore deve essere ponderata anche in base a questa considerazione.

Napoli-Atalanta? Speriamo in un buon risultato, ma anche se sarà positivo molte persone non faranno marcia indietro verso Gattuso. Questo mi dispiace perché il tecnico non meritava tutto quello che gli è accaduto”.