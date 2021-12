Renica: "Il Napoli ha trovato sul mercato il vero equilibratore della squadra"

Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: “L’assenza di Koulibaly indebolisce questa squadra, lo sapevamo già dai dati dello scorso anno. Bisogna essere previdenti e mettere in conto che capitino delle situazioni del genere, può capitare che una squadra così possa perdere punti pesanti, bisogna avere delle alternative. Nella sfortuna si può anche vedere il lato positivo, grazie all’infortunio di Demme hai trovato un giocatore come Anguissa. Lui è il vero equilibratore del Napoli perché riesce a coprire bene la difesa ed è decisivo sulle palle inattive, fondamentale in cui il Napoli nell’ultimo periodo sta mancando molto”.