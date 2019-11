Renica: "Koulibaly? Non è complementare con Manolas, avrei preso un altro difensore dalla Roma"

Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, ha parlato al Corriere dello Sport delle difficoltà di Koulibaly: "Non c'è ancora intesa con Manolas, anche perché i due non sono complementari. Avrei fatto scelte diverse per sostituire Albiol. Non discuto le qualità del greco, ma le sue caratteristiche. Serviva uno in grado di condurre la difesa. Uno come Fazio, guardando comunque alla Roma".