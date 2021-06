Renica: "Koulibaly non va ceduto, non ci sono sostituti all'altezza! Su Spalletti..."

Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli meritava più della Juventus la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Futuro? Bene l'arrivo di Spalletti, serviva uno come lui. Ma non si può cedere un difensore coem Koulibaly perché come lui non se ne trovano in giro. Al Napoli inoltre manca un terzino sinistro capace di fare sia fase offensiva che fase difensiva".