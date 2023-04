Renica: “La partita più bella della stagione il Napoli l'ha vinta senza Osimhen”

L'ex difensore del Napoli Alessandro Renica ha parlato alla trasmissione “Legends – Ci vediamo a Napoli”,

L'ex difensore del Napoli Alessandro Renica ha parlato alla trasmissione “Legends – Ci vediamo a Napoli”, produzione a cura Nexting e in onda su Napflix (Canale 86) e Canale 8: “Sconfitta contro il Milan? Non c’è di che preoccuparsi. Pioli ha preparato molto bene la partita con Tonali davanti alla difesa, l’ex Brescia restava bloccato scivolando a destra e sinistra per arginare i movimenti interni delle nostre ali. Poi a loro è andato ovviamente tutto bene. Anche Leao messo lì al centro ha fatto molto bene. Il Milan ha saputo cosa fare e come farlo, dove attaccare. Napoli meno forte senza Osimhen? La stessa squadra ha vinto 1-6 contro l'Ajax, forse la più bella partita in assoluto. Qualora non ci fosse Osimhen sappiamo che il Napoli può replicare queste prestazioni.