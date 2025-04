Podcast Renica: "Ma quale miracolo! Il 10° posto del Napoli era incomprensibile"

vedi letture

L'ex calciatore Alessandro Renica è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

Inter, rischio di "zero tituli". Quale il problema?

"E' un discorso complesso. L'idea è che quando si vince è merito di tutti, così come quando si perde. In primis l'Inter, secondo me, con la rosa che ha e gli infortuni avuti, ha fatto scelte sbagliate, come portare avanti tutte e tre le competizioni. E' una squadra vecchia, andare avanti su tutti i fronti è stato sbagliato. Se riusciva a farsi eliminare, come ha fatto Conte alla partita dopo e si è fatto rimontare spesso. Sta succedendo un mezzo dramma all'Inter. La Coppa Italia è andata in malo modo, molto probabilmente anche lo Scudetto e la vedo male col Barcellona in Champions. E nei suoi giocatori migliori la vedi stanca, lenta, poco grintosa, e che lascia troppi spazi dietro".

Svolta Napoli, quanto vale questa vittoria? E' mezzo Scudetto?

"L'Inter ha avuto tante chance per il ko ma non lo ha mai dato, anche per colpa di Inzaghi, per tante scelte sbagliate. Detto questo, il Napoli non ha fatto un miracolo. Conte ha fatto un grandissimo lavoro, ha messo ordine nello spogliatoio, ma anche col presidente, che ogni tanto prima si inseriva. Conte ha una mentalità vincente, onestamente questa partita può essere stata la svolta. Anche perché ora ha un calendario più semplice. Lo scorso anno era difficilmente comprensibile l'annata fatta dal Napoli. Era una squadra che poteva aprire un ciclo, visti i valori dopo l'ultimo Scudetto".

McTominay impressiona:

"E' uno molto generoso, forte fisicamente, si muove come un centravanti in area. C'è il grande lavoro di Conte anche qui, visto quanto sta rendendo e segna. Secondo me da giovane ha giocato da centravanti, sa troppo quali sono i movimenti da fare lì".