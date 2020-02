Renica: "Manolas-Koulibaly? Mi piacciono tutti e due quando non giocano insieme..."

Alessandro Renica, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Manolas-Koulibaly? Non ho detto che non mi piacevano ma che non erano complementari, mi piacciono tutti e due quando non giocano insieme. Di Lorenzo? Si è sacrificato ed è diventato un jolly, ha una duttilità che quando mancano giocatori importanti poi garantisce la prestazione. E' un ragazzo molto umile e bravo, si applica e dà sempre tutto"