Renica: "Mercato positivo, erano tutti in vendita ma non è partito nessuno"

Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Per il Napoli è stato un mercato positivo. Si è mantenuta tutta la squadra che nel girone di ritorno ha mantenuto una media scudetto. All’inizio del mercato sembrava che i Napoli dovesse vendere tutti ed invece il presidente non ha venduto nessuno dei pezzi da 90.

Anguissa? E’ un centrocampista importante per le caratteristiche. Non è un giocatore di prima fascia, ma se si riprende potrà essere una sorpresa. Ha molta personalità, sono convinto che ci sarà anche un lavoro di disciplina tattica da parte di Spalletti che lo farà esprimerlo al meglio. Viene però da un infortunio serio, quindi attendiamo per vederlo e dare un giudizio definitivo.

Juan Jesus? Dà equilibri diversi e soluzioni importanti in possesso palla. Sono giocatori, come Petagna, che possono essere delle armi in più durante alcune partite per l’allenatore. E’ un discreto acquisto, ma a Napoli ci sono grandi pressioni e bisogna dimostrare il proprio valore in campo.

Assenze per la Coppa D’Africa? E’ un problema grosso per puntare a certi traguardi. Credo che l’unico giocatore insostituibile è Koulibaly, e poi Osimhen in prospettiva. Se il nigeriano imbrocca l’anno giusto può fare dei danni alle squadre avversari. Alla ripresa del campionato arriveranno le grandi squadre e vedremo di che pasta è fatto il Napoli di Spalletti. I contri si fanno sempre alla fine del campionato”.