Renica: "Quando tratti così un uomo dai valori di Mertens sei destinato a non vincere mai!"

Alessandro Renica, ex difensore azzurro, ha preso le parti di Dries Mertens, che ancora sogna di poter restare al Napoli: "Quando tratti dei giocatori di questo livello e un uomo con questi valori in questo modo, sei destinato a perdere sempre e non vincere mai! Ognuno può pensarla come vuole, ma i comportamenti di Mertens sono esemplari. chi non la pensa così probabilmente la pensa come il loro presidente".