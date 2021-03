Renica replica a van Basten: "E' il Milan ad aver rubato! Non accetto lezioni da chi fa peggio"

Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, ha replicato a quanto detto da Marco van Basten sullo scudetto del Napoli del 1990, intervenendo a Radio Kiss Kiss Napoli: "Inaccettabile quest'accusa da parte di van Basten, soprattutto perché proprio lui con il Milan ha rubato in modo vergognoso la Coppa Italia all'Atalanta, non restituendo un pallone che andava restituito e andando al gol con Baresi. Loro ne hanno combinate di ogni, hanno rubato la partita, sono stati antisportivi. Non si può accettare una lezione di sportività da parte loro che ne hanno fatte di peggio. Quello Scudetto lo vincemmo meritatamente anche se non giocammo benissimo quell’anno".