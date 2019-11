Renica ribadisce: "Manolas e Kou non complementari, è un handicap pazzesco..."

Alessandro Renica, ex difensore azzurro, si è soffermato ancora sull'intesa tra Manolas e Koulibaly ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Manolas e Koulibaly non sono complementari. Non discuto il loro valore singolo, discuto il fatto che, visto che non sono complementari, serve un gran lavoro di campo. Questo lavoro di campo non è stato possibile farlo per tanti motivi e il Napoli ha cominciato con un handicap pazzesco e adesso si è psicologicamente indebolito".