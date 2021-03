Renica: “Sassuolo-Napoli? Certi errori come quelli di Manolas, impossibili ai miei tempi”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Alessandro Renica, ex calciatore del Napoli: “Il Napoli può entrare in Champions? Certamente. I giocatori hanno qualità. La rosa non è completa per obiettivi più ambiziosi. I calciatori stanno crescendo. Ho visto Lozano trasformato, uno Zielinski in forma incredibile, un Insigne straordinario. La difesa purtroppo è il punto dolente. Gattuso? Ai tempi miei e di Novellino una roba del genere non sarebbe mai potuto accadere che prendi un rigore del genere con gente in campo ma con la testa su Marte. Non ho mai visto un episodio, permettetemi di dire, grottesco. Hanno sbagliato tutti tranne gattuso. Eppure Gattuso ha un grande carattere”.