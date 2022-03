Renica: "Sono di Verona e tutti hanno giudicato vergognoso lo striscione!"

Così l'ex libero del Napoli di Maradona Alessandro Renica commentando lo striscione con le coordinate della città di Napoli

TuttoNapoli.net

"Il Verona calcio non ha condannato il gesto dei tifosi? Io abito nel Veneto e vi dico che tutti, a Verona, hanno giudicato vergognoso lo striscione contro Napoli. I veri veronesi non sono certamente come certi elementi". Così l'ex libero del Napoli di Maradona Alessandro Renica commentando lo striscione con le coordinate della città di Napoli per farla bombardare dalle Russia.