Renica: “Spalletti diventerà un vero grande quando vincerà, spero ci riesca quest’anno"

L’ex difensore del Napoli, Alessandro Renica, è intervenuto a Televomero nel corso della trasmissione ‘Il Bello Del Calcio’: “Il Napoli è squadra matura e la rosa è molto più competitiva, anche Spalletti ha fatto un anno di palestra a Napoli e lo staff sta lavorando bene. Questi sono i principali punti di forza del Napoli, io sono tranquillo. Le polemiche di fine anno scorso? L’allenatore adesso ha più esperienza, poi bisogna considerare che da tanto tempo il Napoli e lì in alto e i tifosi vogliono vincere qualcosa dopo tanti anni di attesa. Questa estate era difficile pensare che una squadra che ha cambiato 6 giocatori potesse ottenere questi risultati.

Spalletti diventerà un vero grande quando vincerà qualcosa di importante, spero che ci riesca quest’anno a Napoli. In questo momento la formazione di Spalletti è uno spot per il calcio. Ne ha parlato Klopp, se ne dovrebbe trattare di più in Italia come esempio da seguire. Mi chiedo quando cresceremo su questi aspetti, il gruppo ha la qualità e la maturità per gestire la pressione. La rosa a disposizione dell’allenatore è ampia e fresca rispetto ad altre annate. Chiunque entra in campo è carico a mille, c’è tanta voglia di vincere in tutti i calciatori della rosa”.