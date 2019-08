Renica su Juve-Napoli: "Insigne maturo al punto giusto, deve prendere per mano la squadra!"

Alessandro Renica, ex giocatore del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli in vista del match di stasera tra la sua ex squadra e la Juventus di Maurizio Sarri: "La Juventus è da sempre la squadra più importante da battere per gli altri club, a maggior ragione per il Napoli. Non c'è bisogno di caricare questa gara, è facile per l'allenatore sotto questo punto di vista, è più difficile caricare quando si affrontano squadre che devono salvarsi. Credo molto in Insigne, credo sia maturo al punto giusto, credo che possa prendere per mano la squadra nei momenti difficili".