Repice: "Conte non peccherà di presunzione, a Como mi aspetto un Napoli battagliero e umile”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio - 3° Tempo' è intervenuto il giornalista e radiocronista Rai Francesco Repice: “Lazio-Napoli? Non era facile, situazione complicata eppure la squadra era in vantaggio, nonostante il centrocampo non stia dando quello che aveva dato fino a poche settimane fa. La Lazio è una squadra costruita in maniera razionale, ma il Napoli è una squadra totalmente nelle mani di Conte.

L’attesa per l’Inter? Conte parlerà soltanto del Como, che non è una partita semplice. Chiedere a Fiorentina, Roma e Juventus. Si sta avvicinando al big match focalizzando tutto sul Como. Non si tratta di retorica, ma di realtà perché arrivare alla gara contro l’Inter in vantaggio in classifica è troppo importante. Il Como ha individualità importanti e può diventare una nuova Atalanta, anche se forse la priorità ha mezzi economici ancora superiori. Hanno dei 2-3 giocatori di spicco, molto bravi. Fabregas è un allenatore che mette in campo una squadra che prova sempre a giocare. Mi aspetto un Napoli battagliero e soprattutto umile. Di certo Conte non peccherà di presunzione”.