Repice: “Dico una cosa a chi spreca fiato e critica Lukaku”

Francesco Repice, giornalista di Radio Rai, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Neres? Ha fatto un goal difficile a Firenze, i difensori mal digeriscono un attaccante che sposta la palla con velocità. Ha cercato lo specchio della porta ed ha calciato, mi ha impressionato anche il suo modo di interagire con Spinazzola e andava anche a coprire i compagni.

Il Napoli ha dato un messaggio importante a Firenze, sono convinto che quando Conte si siede su una panchina se non vince arriva secondo. E’ successo spesso e quindi non è un caso. Ho visto calciatori importanti come Olivera e Spinazzola che hanno fatto una partita pazzesca. A quelli che sprecano del fiato e che parlano male di Lukaku dico lasciate perdere. Stiamo parlando di un calciatore che cambia le partite, non tutti quelli che si occupano di calcio sono allenatori”.