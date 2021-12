Repice difende il Napoli: "Causa infortuni giocano sempre gli stessi e non sono robot!"

Francesco Repice, radiocronista per RadioRai, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Questo sta capitando al Napoli per motivi contingenti davanti agli occhi di tutti, a cominciare dagli infortuni. In campo ci vanno i calciatori e devono essere di un livello e una cifra tecnica tale da farti vincere le partite. Contro lo Spezia non servono i fenomeni, ma i calciatori vengono impiegati con tanta frequenza e non sono macchine, non possono tirare avanti la baracca sempre gli stessi".