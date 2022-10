Repice pazzo di Kvaratskhelia: "Non è normale e ricorda sempre più George Best!"

Il radiocronista di Radio Rai Francesco Repice si è esaltato per le prodezze di Khvicha Kvaratskhelia contro l'Aja

Il radiocronista di Radio Rai Francesco Repice si è esaltato per le prodezze di Khvicha Kvaratskhelia contro l'Ajax: "Lo so che forse in radiocronaca al Maradona ho esagerato, ma è uscita dal cuore, chiedo scusa a chi non è d'accordo ma ripensandoci tutta la notte io più vedo quel ragazzo con la maglia numero 77 coi calzettoni abbassati e quella capigliatura un po' così più mi viene in mente un ragazzo di Belfast (Best, ndr), non ci posso fare nulla. Per me non è un giocatore normale, è un'altra roba".