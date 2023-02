Repice su Kvara: "Questi calciatori mi hanno sempre esaltato, l'ascoltatore se ne accorge"

Francesco Repice, giornalista Radio Rai, è intervenuto a Radio Marte nel corso di parla a 'Marte Sport Live'.

Francesco Repice, giornalista Radio Rai, è intervenuto a Radio Marte nel corso di parla a 'Marte Sport Live': "Ha ragione Cucchi: Kvaratskhelia ha giocate incredibili e mi emoziona. Questi calciatori mi hanno sempre esaltato, quando li racconti, l'ascoltatore se ne accorge. Il Napoli sta vivendo una stagione incredibile e deve puntare a tutto. Non bisogna concedere la profondità all'Eintracht che non ha tanta qualità soprattutto in difesa, ma è una squadra tedesca ed in tal senso è sempre molto concentrata. Kolo Muani è un attaccante valido e può fare la differenza".