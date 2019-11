Repubblica, Azzi: "Tutti in scadenza o con rinnovi fermi e poi parliamo di problemi tecnico-tattici..."

Tanti contratti in bilico in casa Napoli, a maggior ragione dopo l'ammutinamento dinanzi alla decisione di De Laurentiis sul ritiro. E' proprio in questo che vede uno dei principali problemi Marco Azzi, collega de La Repubblica, stando a quanto scritto su Twitter: "Callejon - scadenza Mertens - idem Zielinski - rinnovo fermo Milik - idem Allan - idem Insigne - confermato per mancanza d'offerte Koulibaly - maxi offerta respinta Fabian - trattativa su clausola Maksimovic - trattativa in corso Poi parliamo di problemi tecnico-tattici".

