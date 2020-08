Resp. screening tamponi per la Sscn: "Stesso percorso del post-lockdown, tamponi anche in ritiro"

In diretta a Kiss Kiss Napoli è intervenuto Vincenzo Mirone, Professore Ordinario della Federico II e responsabile screening attraverso tamponi Covid-19 per lo staff ed i giocatori della Ssc Napoli: "Il percorso è lo stesso del post-lockdown. Il test verrà svolto a Castel Volturno o direttamente a Castel di Sangro e valuteremo ogni singolo giocatore, in linea col protocollo della Federico II e del Napoli. C'è attenzione massima, la guardia non va abbassata, anche in merito ai diversi positivi nelle squadre. I test che abbiamo elaborato sono rapidi e veloci, in 24h danno il responso. Stiamo riaprendo i nostri centi, non bisogna fare allarmismo ma bisogna stare attenti e non rovinare quanto abbiamo fatto nei mesi scorsi. Ritiro? Si prevedono 1000 tifosi allo stadio, ci sarà distanziamento, ma certamente ci sarà grande attenzione ed i giocatori ogni settimana faranno test ed un caso come quello di Petagna verrebbe subito individuato".