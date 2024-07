Resp. Ticketone: "Campagna abbonamenti, ci aspettiamo numeri simili al post-Scudetto"

vedi letture

"Effetto Lukaku per gli abbonamenti? Il calciomercato ha sempre influito e quello che sta facendo il Napoli di certo aiuta".

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Amedeo Bardelli, direttore responsabile TicketOne: “L’effetto Conte sta arrivando anche al botteghino, nonostante una flessione della campagna abbonamenti che ci aspettavamo dopo la stagione passata. L’arrivo del nuovo allenatore sta tenendo un ottimo numero di abbonati confermati, ora con la vendita libera potremo raggiungere i numeri dello scorso anno. Antonio Conte è stato fondamentale anche per impostare la campagna emozionale degli abbonamenti. Ha una personalità spiccata e i numeri lo confermano. Già dalla sua conferenza stampa è stato molto pragmatico e convincente, quindi si è aperto un capitolo nuovo per tutti.

L’assenza dell’Europa? È qualcosa che dispiace anche a noi. L’anno scorso gli abbonamenti hanno fatto molto leva sulle altre competizioni, ma chi si abbona quest’anno avrà il suo posto da confermare il prossimo… E quello sarà una grande cavalcata in Europa, ma ne sono sicuro che ne vedremo delle belle già in questa stagione… Effetto Lukaku per gli abbonamenti? Il calciomercato ha sempre influito e quello che sta facendo il Napoli di certo aiuta. Poi non dimentichiamo che la squadra è già di tutto rispetto, quindi il livello resta alto. Penso a Buongiorno che di per sé è già un valore aggiunto per la difesa del Napoli.

Le contestazioni dello scorso anno? Spero che il pubblico azzurro si sia già messo tutto alle spalle. Le proteste e le polemiche sono sempre lecite, ma ora serve entusiasmo e l’arrivo di Conte ha rilanciato tutto. Alla prima casalinga mi aspetto di nuovo applausi e sorrisi dal Maradona. Abbonamenti per gli allenamenti di Conte? Sarebbero stati polverizzati (ride ndr)! Magari sarà qualcosa di interessante da mettere in programma il prossimo anno”.