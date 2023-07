Resp. Ticketone: "Campagna abbonamenti cominciata benissimo, 25 tessere al minuto!"

Amedeo Bardelli, responsabile sport per TicketOne, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Forza Napoli Sempre', in onda su adio Marte

Amedeo Bardelli, responsabile sport per TicketOne, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Forza Napoli Sempre', in onda su Radio Marte:

“La vendita degli abbonamenti è già cominciata e sta andando benissimo: stiamo vendendo 25 abbonamenti al minuto. Complimenti alla società e a Tommaso Bianchini che hanno trovato una formula decisamente innovativa e importante. La società è partita quest'anno con grandi prospettive, poi sarà la stagione a parlare. La maggior parte degli abbonamenti venduti sono i Full, cioè campionato, Coppa Italia e Champions. Invito i tifosi a vedere anche il sito Internet del Napoli per avere ulteriori info sugli abbonamenti. E' possibile anche acquistare gli abbonamenti a rate sul web, tre rate senza interessi per i possessori di paypal. Invito tutti i vecchi abbonati che hanno rinnovato la fidelity card a controllare bene i dati che hanno immesso e che risultano sulla ricevuta della nuova card. Devono essere identici a quella della vecchia card altrimenti si perde il diritto di prelazione.

25mila il tetto per gli abbonamenti sottoscrivibili? Io sono convinto che il tetto dei 25mila abbonamenti sarà raggiunto. Intanto vediamo come andrà la prelazione, se i 9 mila abbonati la confermeranno. Poi è chiaro che per quando la vendita sarà libera ci sarà sicuramente una nuova iniezione di abbonati. Io, però, sono convinto che raggiungeremo il tetto”.