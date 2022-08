Resp. TicketOne: "Ieri impennata di abbonamenti ma lontani dai numeri che meriterebbe il Napoli"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Amedeo Bardelli, responsabile presso TicketOne

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Amedeo Bardelli, responsabile presso TicketOne.

"E' sempre positivo vedere una società di calcio che si rinforza, soprattutto il Napoli che è tra i nostri migliori clienti. Quando lo stadio è pieno non fa piacere solo a TicketOne o alla società, ma ai tifosi stessi. Rivedere il Maradona pieno fa piacere a tutti, in primis anche alla squadra che sarà accompagnata da un grande colpo d'occhio.



La Curva B inferiore è stata aperta e c'è ancora tutta la disponibilità. In Curva A è rimasto qualcosina, così come nei Distinti e nella Tribuna Posillipo. Domenica mi aspetto un grande colpo d'occhio. Abbonamenti? Nelle ultime 24 ore c'è stata una leggera impennata, è una soddisfazione ma siamo ancora lontani dai numeri che il Napoli meriterebbe. Il motivo del calo iniziale? Sicuramente è stata una campagna acquisti complicata. Il Napoli si è preso il tempo dovuto e si è un po' dilungato. Sappiamo tutti che i risultati vengono dal campo e non dagli scambi di figurine. Già il messaggio di Verona ha aiutato a rialzare l'entusiasmo.



Mini-abbonamento per la Champions League? Attualmente non c'è nulla in cantiere, il Napoli non ci ha ancora comunicato nulla. Non stento a credere però che una una campagna di mini-abbonamenti per la Champions possa essere un'iniziativa che si farà a tempo debito".