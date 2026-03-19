Lo Monaco: "Il Napoli ha sbagliato questi tre acquisti in estate"

Lo Monaco: "Il Napoli ha sbagliato questi tre acquisti in estate"TuttoNapoli.net
Oggi alle 10:30Le Interviste
di Fabio Tarantino

"A meno di grandi terremoti la classifica finale vedrà l'Inter vincere il campionato. II Napoli potrebbe superare il Milan, mentre per la quarta posizione è una bella bagarre". Così a TuttoMercatoWeb.com Pietro Lo Monaco, dirigente di lungo corso, ex direttore tra le altre di Catania, Genoa e Palermo.

Quali gli errori di Milan e Napoli nella corsa Scudetto'?
"Il Milan non ha l'organico per competere con l'Inter, ha fatto un campionato al di sopra delle sue possibilità. Mentre il Napoli è stato falcidiato dagli infortuni, poi ha ciccato la campagna estiva. Puoi sbagliare un giocatore, ma tre-quattro no. Ha sbagliato Lucca, Lang e Beukema: tutti calciatori che non hanno dato l'apporto che ci si aspettava".

Lucca ha deluso le aspettative?
"Assolutamente sì. È un calciatore che non ha i requisiti che in genere chiede Conte alle sue punte centrali. Aspetta il cross per far valere la sua prestanza fisica, poi come partecipazione al gioco non è certo un fenomeno. Ha bisogno del reparto d'attacco per incidere".