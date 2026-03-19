Lo Monaco: "Il Napoli ha sbagliato questi tre acquisti in estate"

vedi letture

"A meno di grandi terremoti la classifica finale vedrà l'Inter vincere il campionato. II Napoli potrebbe superare il Milan, mentre per la quarta posizione è una bella bagarre". Così a TuttoMercatoWeb.com Pietro Lo Monaco, dirigente di lungo corso, ex direttore tra le altre di Catania, Genoa e Palermo.

Quali gli errori di Milan e Napoli nella corsa Scudetto'?

"Il Milan non ha l'organico per competere con l'Inter, ha fatto un campionato al di sopra delle sue possibilità. Mentre il Napoli è stato falcidiato dagli infortuni, poi ha ciccato la campagna estiva. Puoi sbagliare un giocatore, ma tre-quattro no. Ha sbagliato Lucca, Lang e Beukema: tutti calciatori che non hanno dato l'apporto che ci si aspettava".

Lucca ha deluso le aspettative?

"Assolutamente sì. È un calciatore che non ha i requisiti che in genere chiede Conte alle sue punte centrali. Aspetta il cross per far valere la sua prestanza fisica, poi come partecipazione al gioco non è certo un fenomeno. Ha bisogno del reparto d'attacco per incidere".