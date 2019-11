Retroscena Alvino: "Fiducia ad Ancelotti, è l'unico con cui ADL parla dagli Stati Uniti"

Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli ribadendo la fiducia che il Napoli ha nel suo allenatore: "Il presidente è in contatto con Ancelotti, parla solo con lui dagli Stati Uniti. Migliore soluzione non può esserci. Ancelotti è un grande uomo di calcio, ne ha vissute e passate tante. La fortuna è proprio quella di avere lui in panchina: l'uomo giusto al momento giusto".