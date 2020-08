Retroscena Auriemma: "Parlai con Immobile, voleva Napoli anche come vice Higuain. Che errore..."

Il giornalista di Radio Marte Raffaele Auriemma è intervenuto a Tele A alla trasmissione A Tutto Napoli rivelando, su Immobile: "L'unico errore commesso da De Laurentiis in questi anni è quando non ha voluto prendere Immobile per una ripicca nei confronti del suo procuratore che aveva portato Lapadula al Milan e non al Napoli. Immobile allora costava meno di 10 milioni di euro dopo esperienze negative in Germania e in Spagna. Vi racconto un episodio: ultima puntata di Tiki Taka, ero in studio a Milano, con me c'era anche Ciro Immobile. Parlammo e lui mi chiese del Napoli, io dissi: ma verresti a Napoli a fare la riserva di Higuain? Mi disse di sì. Che grande occasione ha perso il Napoli: di lì ad un anno avresti venduto Higuain per 94 milioni e ti trovavi già Immobile in rosa per 10 milioni. Con quell'operazione forse avresti anche vinto lo scudetto".